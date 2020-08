Sì al Perdono, in una veste rivista: concerti ed eventi a numero chiuso

di Glenda Venturini

I posti per assistere alle iniziative si prenotano, gratuitamente, online: così il comune di Montevarchi ha deciso di riproporre le Feste del Perdono, rispettando le norme di distanziamento





Si farà il Perdono di Montevarchi: il definitivo via libera è arrivato con una delibera della Giunta che approva tutte le misure speciali adottate per rispettare le norme anti contagio da coronavirus. Appuntamenti in programma da giovedì 3 e fino a martedì 8 settembre: concerti, presentazioni di libri, mostre, che saranno curate in modo da garantire il distanziamento.

Nello specifico, per alcuni eventi lo spazio a disposizione permette l'accesso solo a un numero limitato di persone: è il caso ad esempio del concerto di apertura del Corpo musicale Puccini, del concerto dei Killer Queen in piazza Varchi, o di alcune presentazioni di libri. In questi casi, il comune ha aperto appositi link per prenotarsi online, tutto gratuitamente. La pagina con gli eventi e i relativi link è sul sito del comune.