Serristori, incontro del 13 luglio: invito esteso anche ad altre realtà territoriali

di Monica Campani

Sindaca Mugnai e assessore Cellai: “Accogliamo con piacere la proposta del Comitato Serristori di avere con noi anche Il Sorriso di Enrico, il Circolo Fani e Insieme per il Serristori, che si sono tanto adoperati per difendere il nostro ospedale”





”Dopo aver accolto con piacere la proposta del Comitato Salvare il Serristori di estendere l'invito anche ad altre realtà che si sono tanto adoperate per difendere il nostro ospedale, allarghiamo la proposta di incontro anche alle associazioni Il Sorriso di Enrico, circolo MCL Fanin e Insieme per il Serristori, per fare il punto sulla situazione del Serristori e per concordare la prossima azione comune da portare avanti in sua difesa”.

Con queste parole il sindaco Giulia Mugnai e l’assessore alle Politiche Simone Cellai, annunciano la volontà di allargare ulteriormente la platea di interlocutori con cui sedersi in municipio il prossimo 13 luglio, in occasione d­ell’incontro convocato ieri a tema ospedale Serristori.

“I cittadini che fanno parte di quelle realtà, dalle quali si sentono rappresentate, e tutti quelli presenti in piazza hanno chiarito con la loro presenza quali sono le loro aspettative nei confronti del nostro ospedale. Ci incontreremo, quindi, tutti insieme, per rinnovare la collaborazione e l’unione di intenti ritrovata proprio in sede di manifestazione e per far fronte comune nei confronti dell’Asl, che continua a fornire risposte parziali e insoddisfacenti. Sederci tutti allo stesso tavolo sarà un’occasione di confronto e scambio, oltre che un modo per metterci in ascolto delle proposte di tutti e per cercare di sintetizzarle, decidendo insieme la prossima azione condivisa”.