Salta l'ottantesima edizione della "Coppa Ciuffenna"

di Michele Bossini

Gara cancellata, se ne riparlerà semmai nel 2021



Foto da www.federciclismo.it

L'ottantesima edizione della "Coppa Ciuffenna", in programma per martedì 15 settembre, è stata annullata e se ne riparlerà nel 2021. A fare gettare la spugna agli organizzatori le prescrizioni contenute nei protocolli di sicurezza, difficili da fare rispettare in uno sport come il ciclismo, dove in tanti si danno appuntamento sia lungo alcuni tratti del percorso che in prossimità del traguardo.

Il percorso era cambiato lo scorso anno in quanto prevedeva non più nove ma otto tornate del circuito (di poco inferiore ai quindici chiometri) Gangherete, Terranuova e Loro Ciuffenna, quindi il nuovo tratto finale con la selettiva salita di Montemarciano e un tratto di Setteponti, per fare poi ritorno verso Loro, con lo striscione dell'arrivo in viale De Gasperi.