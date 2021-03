Più di 2.200 tamponi in tre giorni, ampia partecipazione a 'Territori sicuri'. Sono 11 i casi positivi

di Glenda Venturini

Di questi, 9 positivi al tampone e 2 a bassa carica. I risultati della campagna di screening a tappeto



Sono 11 le persone positive individuate grazie ai tre giorni di screening a tappeto a Catelfranco Piandiscò. Il bilancio finale parla per la precisione di 2219 tamponi letti, di cui 9 positivi e 2 positivi a bassa carica. Si chiude così la tappa di Territori Sicuri a Castelfranco Piandiscò.

Soddisfazione da parte della Asl Tse e del Sindaco Enzo Cacioli per l'ampia partecipazione da parte dei cittadini e per il contributo essenziale alla riuscita della tre giorni, dato dalle associazioni del volontariato, sia quelle nazionali che locali, e dai medici di medicina generale.

Territori Sicuri, come affermato dal Presidente Giani in occasione della sua visita di domenica alla postazione di Faella, conferma il suo valore nella battaglia contro la diffusione del Covid grazie ad una campagna di screening di massa rivolta alla popolazione, per intercettare persone positive asintomatiche e bloccare in tempo la catena dei contagi.