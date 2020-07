Pioggia di conferme in casa Valdarno Football Club

di Michele Bossini

Le conferme come strumento usato dalla società per la crescita graduale del gruppo





Numerosi in casa Valdarno Football Club i confermati della stagione scorsa, a dimostrazione del fatto che la società sta cercando di lavorare per arrivare a una crescita graduale del gruppo.

Dopo l'esordio nella passata stagione ad Anghiari, il portiere classe 2002 Matteo Simoni farà parte del gruppo così come anche i laterali Niccolò Gualandi e Antonio Mirante. Sempre in difesa è stato confermato Riccardo Gori al centro, veterano del gruppo con le sue sette stagioni in forza al sodalizio valdarnese. Nella lista della conferme anche Tommaso Bettoni, il quale può ricoprire diversi ruoli anche non solo in difesa ma anche a centrocampo, reparto dove resteranno Davide Sesti a Alessandro Fioravanti. La tre-quarti sarà area di manovra di Andrea Gianotti mentre davanti è stato confermato Jahon Morrison.

Alcune tratattive sono in corso e in settimana potebbero essere annunciati alcuni tesseramenti specie in difesa e in attacco, con la società che sta cercando la riconferma di due qualcuno della passata stagione (non Bastinelli, che è passato alla Castiglionese).