Partono le consegne dei kit per la raccolta differenziata porta a porta

di Glenda Venturini

La distribuzione avverrà presso il Centro di Raccolta "Il Poderino": ecco il calendario con giorni e orari





Parte la consegna dei kit per la raccolta differenziata porta a porta a Reggello. Aer in accordo con l'Amministrazione Comunale ha organizzato la consegna agli utenti presso il Centro di Raccolta Il Poderino. Solo gli utenti che conferiscono a sacchetto potranno ritirare il kit annuale nelle date indicate sotto, presentandosi con iscrizione Tari o ultima bolletta. Nel rispetto delle normative Covid-19, una volta effettuata l'identificazione saranno consegnati i sacchetti senza dover scendere dalla propria auto.

Per evitare assembramenti è importante rispettare le date indicate a seconda della località di residenza.

DONNINI - TOSI - PIAN DI MELOSA - SANT'ELLERO

Sabato 09/01/2021: dalle 14:00 alle 18:00

Domenica 31/01/2021: dalle 9:00 alle 13:00

CAPOLUOGO - CASCIA - SAN SIRO - OSTINA

Domenica 10/01/2021: dalle 9:00 alle 13:00

Domenica 24/01/2021: dalle 9:00 alle 13:00

Mercoledì 20/01/2021: dalle 14:00 alle 18:00

Mercoledì 27/01/2021: dalle 14:00 alle 18:00

Mercoledì 03/02/2021: dalle 14:00 alle 18:00

Sabato 06/02/2021: dalle 14:00 alle 18:00

VAGGIO - MATASSINO - PRULLI - MONTANINO

Mercoledì 13/01/2021: dalle 14:00 alle 18:00

Saabto 23/01/2021: dalle 14:00 alle 18:00

LECCIO - SAN CLEMENTE - I CILIEGI - CETINA - RONA

Sabato 16/01/2021: dalle 14:00 alle 18:00

Domenica 07/02/2021: dalle 9:00 alle 13:00

PIETRAPIANA - SAN DONATO IN FRONZANO - CANCELLI

Domenica 17/01/2021: dalle 9:00 alle 13:00

Sabato 30/01/2021: dalle 14:00 alle 18:00