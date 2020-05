Nasce "Italia Viva Figline Incisa Valdarno". Sottili: "Un'opportunità che non può essere sprecata"

di Matteo Mazzierli

È nato il 1° maggio, con Francesca Sottili nel ruolo di coordinatore, il gruppo "Italia Viva Figline Incisa Valdarno". Tanti gli obiettivi per il territorio con progetti riguardanti il Serristori





Salute, ambiente, servizi al cittadino, lavoro, commercio, turismo e rilancio del centro storico, sicurezza, un laboratorio delle idee e progetti per il Serristori: sono questi i temi che hanno animato la nascita di "Italia Viva Figline Incisa Valdarno" con la neocoordinatrice Francesca Sottili alla guida del gruppo politico.

"Il gruppo “Italia Viva Figline Incisa Valdarno” è nato il 1° maggio 2020 - scrive il gruppo - una scelta voluta per una data significativa. L'incarico di coordinatrice è stato affidato a Francesca Sottili, già conosciuta da tanti cittadini per il suo impegno nella raccolta fondi a favore della Fondazione Meyer, in aiuto del reparto di oncoematologia dell'ospedale pediatrico e per la pediatria dell'ospedale Serristori. Italia Viva Figline Incisa Valdarno nel momento fondativo della sua attività politica in ambito locale, si pone alcuni obiettivi, volutamente parametrati alle caratteristiche del territorio in cui opera, e alla particolare congiuntura economica, che risulta pesantemente penalizzata dai provvedimenti assunti contro l’epidemia da Covid-19. Ed è per questo che è nato per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini che si identificano in una politica moderata, riformista, collaborativa, aperta in questo periodo in cui si nota una tendenza all’estremizzazione di molte posizioni politiche e rivolgendosi a tutte le persone che si riconoscono in una politica della moderazione ed intelligenza, cuore ed umiltà."

"Gli obiettivi che si pone sono: - elenca il gruppo - sulla Salute, l’Ambiente, i Servizi al Cittadino, il Lavoro, il Commercio, il Turismo ed il Rilancio del Centro Storico, la Sicurezza, le Politiche Giovanili si pone come obiettivo di realizzare un “Laboratorio di idee” nell’ambito dei propri incontri periodici con gli iscritti e metteranno in rete la comunità di cittadini che progettano e realizzano azioni per migliorare la qualità della vita della Comunità che lo abitano. Ogni iscritto al Comitato avrà la possibilità di esprimersi in una nuova forma politica avendo l’opportunità di portare le proprie idee all’attenzione della politica territoriale, regionale e nazionale."

"Saranno incontri aperti agli iscritti che si metteranno in gioco in prima persona, per puro senso civico, e che hanno a cuore il miglioramento della nostra città: - prosegue Italia Viva Figline Incisa Valdarno - le riflessioni e le proposte che raccoglieremo saranno utili a delineare i temi strategici e prioritari per avviare un percorso di ripensamento e revisione collettiva delle forme contemporanee della partecipazione civica all'amministrazione locale con proposte regionali, con impatti concreti nei regolamenti e negli strumenti comunali. Ora, più che mai abbiamo bisogno di essere in tanti, abbiamo bisogno del contributo di tutti! #InsiemeRealizzeremoUnMondoMigliore! Vi aspettiamo!"

“Proprio questo impegno per il Meyer e soprattutto per il nostro ospedale Serristori che, porto avanti insieme a tanti collaboratori da diversi anni – spiega la neo-coordinatrice Sottili - mi ha reso inizialmente un po’ titubante ad accettare le sollecitazioni che mi arrivavano da tante persone, che premevano per un mio impegno più diretto nelle questioni di interesse sociale. Poi qualcuno mi ha fatto notare che, nel momento in cui ci sono persone che rischiano la propria vita per portare avanti il loro lavoro nella sanità pubblica e privata, sarebbe veramente incoerente rifiutare di metterci la faccia per un impegno politico che intende dare una mano a risolvere questioni sanitarie delicate, anche a livello locale. E l’opportunità di dare una voce forte al nostro territorio per incanalare le risorse che perverranno presto dall’Europa per la sanità nazione è un’opportunità che non può essere sprecata, e metterò tutte le mie energie, anche politiche da oggi, per lavorare ad un rafforzamento del nostro presidio territoriale."

"Così ho deciso di mettere a disposizione della collettività il mio bagaglio di esperienze, di contatti e di idee, che ho maturato in questi anni di impegno nel sociale - continua Sottili - So che non sarà facile, ma finora le difficoltà non mi hanno mai scoraggiato. Il coordinamento di Italia Viva Figline Incisa ha già elaborato idee innovative e progetti interessanti per il Serristori, su cui vorremmo avviare un confronto con la Regione Toscana, l’Assessorato alla Sanità ed i medici e le associazioni di volontariato che operano sul territorio”.

Il vice coordinatore di Italia Viva di Figline e Incisa è un giovane ventiduenne Samuele Fratini, studente universitario di economia, impegnato nel volontariato e nell’associazionismo : “Ho aderito a Italia Viva perché credo che i giovani hanno una responsabilità importante nella costruzione del loro futuro. L’individuazione di una nuova classe politica attenta alle necessità del territorio è la nostra migliore risorsa per costruire il futuro che parte dai noi giovani. “

La segreteria è stata affidata al Prof. Luigi Della Corte, docente della Isis Vasari ed a Dr. Luigi Gaggioli Dirigente Poste Italiane. Nei prossimi giorni Italia Viva illustrerà la sua prima iniziativa pubblica rivolta al territorio di Figline e Incisa Valdarno.