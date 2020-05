Lunedì riunione via web della società toscane voluta dal presidente Mangini

di Michele Bossini

L'appuntamento è fissato per le 18.30





A seguito delle decisioni adottate dal Consiglio Federale del 20 maggio (sospensione definitiva dei campionati dilettantistici) e dal Consiglio di Lega di ieri, il presidente del Crt Mangini e il consiglio direttivo hanno deciso di organizzare per lunedì prossimo (25 maggio) alle 18.30 una diretta live rivolta a tutte le società di calcio dilettantistico e giovanile della Toscana, per informarle direttamente sulle decisioni prese nel corso delle due riunioni.

In particolare il Consiglio di Lega, anche se poi si dovrà avere il disco verde del Consiglio federale che difficilmente non arriverà, ha definito la cristallizzazione delle classifiche e resi noti i meccanismi di promozione e retrocessione in serie D (accede ai campionati superiori la prima di ogni raggruppamento, ai saluti le ultime quattro), manifestando la volontà di richiedere il mandato per delegare ai singoli comitati regionali la definizione dei meccanismi che dovrebbero determinare le promozione e le retrocessioni dei campionati dall'Eccellenza in giù.

Per quello che riguarda la Toscana, dove alcun ipotesi già stanno circolando, difficilmente uscirà già lunedì una proposta su come procedere, ma si potranno raccogliere indicazioni preziose.

Tornando alle serie D, nel girone E, Montevarchi e Sangiovannese hanno chiuso rispettivamente al quinte e al tredicesimo posto; ha guadagnato la promozione il Grosseto mentre sono retrocesse Pomezia, Bastia, Ponsacco e Tuttocuoio.