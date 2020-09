La Bruschi Basket San Giovanni vince il test precampionato con la Alpo Villafranca

di Michele Bossini

Successo con il punteggio di 71-85 per le sangiovannesi





Il precampionato della Bruschi Basket San Giovanni prosegue nel migilore dei modi, con le ragazze di coach Franchini che dopo essersi aggiudicate per 71-50 l'amichevole ci Umbertide hanno fatto il bis in casa della Alpo Villafranca, una delle favorite del girone Nord, impendosi 71-85. Le sangiovannesi hanno prevalso in tutti i parziali (16-20, 21-22, 22-24, 12-19) e in quattro sono andate in doppia cifra.