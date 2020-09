Il Tour de Luxemburg attende Vincenzo Albanese

di Michele Bossini

In totale circa ottocento chilometri in cinque tappe





Vincenzo Albanese, assieme ai compagni della Bardiani Csf Faizanè, da martedì 15 a sabato 19 settembre prenderà parte al Tour de Luxemburg, circa ottocento chilometri in cinque tappe. Otto le formazioni World Tour al via, dodici le formazioni Professional con alcune formazioni Continental a completare la lista dei partenti di un appuntamento che rappresenta un'ottima vetrina per mettersi in luce.