Il Marzocco ha confermato Valerio Niccolò Rosseti

di Michele Bossini

Importante conferma per il sodalizio di piazza Palermo





La Sangiovannese ha confermato Valerio Niccolò Rosseti, giocatore classe 1990 che con Scoscini compone una coppia di centrali difensivi molto forte.

La scorsa stagione Rosseti in azzurro ha collezionato ventisei presenze tutte da titolare e due reti contro Grosseto e Flaminia, al suo arrivo a San Giovanni l'estare scorsa vantata già oltre duecento presenze e ventidue reti fra serie C e serie D (dieci delle quali realizzate nella stagione 2014-2015 con il Poggibonsi in D).