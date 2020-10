Il dottor Giovanni Falsini nuovo direttore della Cardiologia all’Ospedale del Valdarno

di Glenda Venturini

Già impiegato all'interno del reparto di cardiologia della Gruccia, da oggi il dottor Falsini è alla guida della Unità operativa complessa di Cardiologia





Il dottor Giovanni Falsini è da oggi il nuovo direttore dell'Unità operativa di Cardiologia dell’Ospedale La Gruccia del Valdarno. Il medico ha firmato oggi, 15 ottobre, alla presenza del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria Antonio D’Urso, il contratto che gli affida l'incarico di nuovo direttore dell'UOC di cardiologia.

Nello specifico, il dottor Falsini viene già da una importante esperienza nel reparto di cardiologia proprio all'interno dell'ospedale valdarnese. La sua nomina rientra nelle procedure messe in atto dalla Asl per la copertura delle direzioni nei plessi ospedalieri del territorio dell'Azienda sanitaria aretina.

“Questo nuovo intervento - ha spiegato il Direttore generale Antonio d'Urso - mira a rafforzare ulteriormente l’organizzazione aziendale per essere più incisivi in un ambito territoriale complesso e variamente articolato. È nostra intenzione dotare l’azienda di figure professionali qualificate ed in grado di affrontare le nuove sfide che ci attendono avendo sempre la massima attenzione al fabbisogno delle nostre realtà territoriali”.