Il castello di Sammezzano si tinge del tricolore, un sorprendente spettacolo luminoso

di Matteo Mazzierli

Una luce tricolore ha avvolto il castello nella serata di ieri. Un omaggio e un messaggio di speranza in questo momento difficile?





Una vera e propria sorpresa per il castello di Sammezzano: lo storico edificio ha catturato l'attenzione durante la serata di ieri, per essersi illuminato con i colori della bandiera italiana.

La facciata di uno dei luoghi più rappresentativi del Valdarno ha svettato per molte ore colorata di bianco, rosso e verde. Non ci sono ancora certezze o notizie ufficiali su chi abbia realizzato l'iniziativa.

L'illuminazione assume un significato molto ampio, non solo in vista della ricorrenza del 2 giugno, ma anche per il periodo di emergenza che l'Italia e gli italiani stanno vivendo nella lotta contro il Coronavirus.