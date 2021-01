Gli sport di contatto di rilevanza non nazionale fermi fino al 5 marzo

di Michele Bossini

Ancora non riparte lo sport regionale e provinciale





Il nuovo Dpcm firmato da Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e in vigore da domani (sabato 16 gennaio) fino a venerdì 5 marzo, ha prorogato la sospensione dell'attività per gli sport di contatto di rilevenza non nazionale.

Il prolungamento dello stop, che era preventivato, rende molto incerto in alcuni casi l'avvio, in altri il proseguire, dei vari campionati regionali e provinciali, anche se alcune federazioni si stanno muovendo per vedere se ci sono le possibilità di ripartenza per qualche torneo, in particoare quelli subito sotto i campionati nazionali. Da capire anche quello che potrebbe accadere nel caso che una o più regioni siano dichiarate "zona bianca": pare che tutte le attività in tale caso potrebbero riprendere, ma prima potere tornare in campo sarà necessario un periodo di allenamenti intensi per non meno di due-tre settimane.