Gabriele Benedetti al Sestriere con la nazionale under 23

di Michele Bossini

Gli azzurri in raduno da ieri fino a martedì 14 luglio





In corso di svolgimento da ieri (mercoledì) fino a martedì 14 luglio al Sestriere un raduno dei ciclisti selezionati per fare parte della nazionale dilettanti under 23. Fra gli undici atleti convocati dal coordinatore delle nazionali Davide Cassani, su indicazione del commssario tecnico Marino Amadori, anche il valdarnese (della frazione terranuovese di Montemarciano per la precisione) Gabriele Benedetti, che gareggia sotto le insegne del Team Casillo Petroli Firenze Hopplà.