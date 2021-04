Flaminia battuta 2-3, per la Sangiovannese sono tre punti d'oro

di Michele Bossini

Per gli azzurri a segno Gerardinio e Bencini nel primo tempo finito 1-2, il tris di Rosseti nella ripresa per il parziale di 1-3





Vittoria esterna molto importante per la Sangiovannese, che a Civita Castellana ha battuto 2-3 i padroni di casa del Flaminia e conquistato tre punti pesanti per quello che riguarda la classifica perché arrivati contro una delle concorrenti dirette per la salvezza diretta e che porta a quota sei lunghezze il suo vantaggio sulla zona play-out.

Gli azzurri erano partiti bene passando in vantaggio dopo soli quattro minuti con Gerardini, poco dopo mezz'ora il pareggio della squadra di casa firmato dall'esperto Sciamanna ma sono basati pochi minuti al Marzocco per tornare avanti grazie a Bencini, autore di una rete di pregevole fattura che ha permesso di chiudere il primo tempo sull'1-2.

Attorno alla metà della ripresa la Sangiovannese ha fatto tris con Rosseti (1-3), ma la partita non era finita e al 36' il Flaminia ha dimezzato lo svantaggio e si è quindi avuto un finale combattuto, con gli azzurri che hanno tenuto duro fino al triplice fischio del direttore di gara, per poi festeggiare la conquista della vittoria.