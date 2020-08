Due nuovi contagi in Valdarno fiorentino, sono due giovani reggellesi

di Glenda Venturini

Sono 15 i tamponi positivi in provincia di Firenze, di questi 2 sono residenti a Reggello. Il sindaco Benucci: "Invito tutti al rispetto delle regole"





Ci sono due nuovi contagi in Valdarno fiorentino: si tratta di due giovani, under 30, residenti entrambi nel comune di Reggello. A darne notizia la Asl Toscana Centro e il sindaco di Reggello, Cristiano Benucci, ha commentato invitando tutti al rispetto delle regole.

"Questo pomeriggio l'Ufficio Igiene pubblica della nostra Asl, mi ha comunicato che, tra i 15 casi di positività al Covid-19 riscontrati oggi in provincia di Firenze, due sono nostri concittadini. Nella nostra provincia occorre ritornare a fine maggio per avere un livello così alto di contagi. Invito quindi tutti i cittadini, soprattutto i più giovani, al rispetto delle regole. Molti dei casi rilevati quest'oggi infatti, tra cui entrambi i reggellesi, hanno un'età inferiore ai 30 anni. Lo dico non certo per voler fare il moralista, ma perchè c'è in ballo la salute di tutti noi".