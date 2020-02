Dati sulle iscrizioni nelle scuole superiori del Valdarno, Chiassai: "Performance importante del territorio"

di Glenda Venturini

La Presidente della Provincia di Arezzo commenta positivamente i dati sui numeri delle iscrizioni delle scuole superiori valdarnesi, che vedono in testa i licei ma ottimi risultati anche ai tecnici





Esprime soddisfazione, la Presidente della Provincia di Arezzo Silvia Chiassai Martini, per gli ottimi risultati riportati dalle scuole superiori del Valdarno in termini di nuove iscrizioni: positivi in particolare i riscontri di licei e tecnici. In questo articolo di Valdarnopost tutti i dati sulle iscrizioni.

“Mi congratulo principalmente con tutti i Dirigenti della scuole superiori del Valdarno per l’ottimo lavoro svolto, anche attraverso gli open day di orientamento, nell’aiuto ai ragazzi e alle famiglie per una scelta consapevole - commenta Chiassai Martini – il boom di iscrizioni riscontrato nei licei di Montevarchi e di San Giovanni, in ogni indirizzo, conferma l’eccellenza di un percorso di studi già proiettato verso una specializzazione post-diploma. La vallata dimostra anche di essere un punto di riferimento importante di una preparazione più tecnica e professionale con le varie discipline dell’Isis Valdarno".

"Un impegno che deve continuare - esorta Chiassai - per vincere la sfida del futuro in cui la formazione dei giovani possa rispondere meglio alle esigenze del mondo del lavoro, con un grande gioco di squadra tra istituzioni, scuola e imprese. Per fortuna, nel territorio valdarnese ci sono ancora molte aziende che richiedono specializzazioni in vari settori e che dobbiamo riuscire a soddisfare. Per il momento la scuola dimostra di essere al passo coi tempi, tuttavia dobbiamo recuperare un grave deficit, causato dalla riforma Del Rio, dal punto di vista delle condizioni degli edifici da anni carenti di manutenzione".

"Un’emergenza di cui - ricorda la Presidente - mi sono fatta carico direttamente come vicepresidente Upi e Responsabile Nazionale sull’edilizia scolastica per l’erogazione da parte del Governo delle risorse spettanti per fare ripartire le Province e per intervenire sulle scuole che devono avere ambienti sicuri e adeguati in cui preparare i nostri ragazzi. Mi auguro che l’attenzione ricevuta dallo stesso Presidente del Consiglio Conte porti ad uno sblocco concreto della situazione potendo risolvere numerose criticità delle nostre scuole”.