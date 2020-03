Covid-19, Reggello registra il suo secondo caso. Benucci: "Rinnovo l'invito a stare in casa il più possibile"

di Matteo Mazzierli

Il primo cittadino di Reggello ha reso noto il secondo contagiato da Covid-19. Attualmente è ricoverato al Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio in condizioni non gravi





Secondo tampone positivo al coronavirus a Reggello, lo ha annunciato il sindaco Cristiano Benucci. Il soggetto si troverebbe ricoverato al Nuovo Ospedale di San Giovanni di Dio in condizioni non gravi.

Il sindaco Benucci: "il diparimento di Igiene Pubblica della Ausl mi ha appena comunicato che una seconda persona residente nel nostro Comune è risultata positiva al Covid-19. Sono state attivate tutte le misure del caso."

"Come già successo nell'altro caso l'Azienda Sanitaria sta ricostruendo tutto il quadro dei contatti stretti che saranno tutti posti in quarantena preventiva - conclude Benucci - Da parte di tutta la nostra comunità un grande augurio di pronta guarigione. Rinnovo l'invito, soprattutto a coloro che si ostinano a non capire, che è importante prevenire il contagio stando a casa il più possibile e limitando gli spostamenti alle soli ragioni di stretta necessità indicate nel DPCM e ormai note a tutti."