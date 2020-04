Covid-19, Publiacqua: continuano i lavori nonostante l'emergenza. Interventi martedì a San Giovanni

di Monica Campani

Martedì 7 aprile sospesa l'erogazione in via Pier Sansoni, via Piave e via Trieste





Verrà sospesa l'erogazione dell'acqua a San Giovanni martedì 7 aprile dalle 8.30. Publiacqua, infatti, dovrà effettuare interventi urgenti per una perdita idrica. L'area interessata è quella di di via Pier Sansoni, via Piave e via Trieste. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio creato.

Nell'occasioine il presidente di Publiacqua, Lorenzo Perra, fa il punto sulla situazione creata dall'emergenza coronavirus: i lavori continuano e gli addetti sono dotati di tutti i dispositivi di protezione necessari.