Covid-19, nuovi due casi positivi di infermieri. Il sindaco: "Nessuna comunicazione della Asl. Basta"

di Monica Campani

Lo sfogo del sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini: "Gli operatori continuano ad adoperare mascherine vecchie"





E' arrabbiata il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini: gli ultimi due casi positivi al coronavirus, che riguardano infermieri dell'ospedale della Gruccia, hanno provocato la sua forte reazione.

"Gli operatori continuano ad adoperare le mascherine vecchie e non ho avuto notizia ufficiale degli ultimi due casi positivi che riguardano infermieri. Il sindaco lo deve sapere. Stiamo cercando da giorni di poter donare mascherine chirurgiche che le aziende secondo vostra indicazione stanno realizzando gratuitamente e voi continuate con questa certificazione che ancora non abbiamo. Mentre i sanitari continuano a usare materiale vecchio di tre turni. Stiamo raccogliendo fondi per acquistare materiale per l'ospedale: lo capite o no che questi medici e questi infermieri non ce la fanno più ad andare avanti così. Non è possibile rischiare di contagiare l'ospedale. Vi chiediamo rispetto per le istituzioni, per i lavoratori che vi operano e per la cittadinaza. Basta".