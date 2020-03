Covid 19, le indicazioni del sindaco Enzo Cacioli. "Superato l'unico caso di infezione"

di Monica Campani

Il sindaco di Castelfranco Piandiscò fornisce fornisce ai cittadini le ultime raccomandazioni





Nonostante il forte aumento dei casi di COVID-19 in Valdarno la situazione é sotto stretto controllo da parte della USL Toscana sud est. Il sindaco di Castelfranco Piandiscò, Enzo Cacioli, rende note le condizioni del caso positivo verificatosi nel comune.

*Sta volgendo verso il suo superamento: la persona mi ha comunicato che sta bene e non ha più febbre da due giorni e che la mamma, risultata negativa al tampone, è sempre stata bene, nessun sintomo. Colgo l'occasione per un caloroso saluto e per dire loro che tutti noi ne siamo veramente felici. Tuttavia la vigilanza deve rimanere alta e sarà utile osservare con rigore alcune regole di comportamento".

Il sindaco elenca le regole