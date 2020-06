Covid-19, CNA commissiona mascherine e gel ad imprese locali riconvertite e le dona alle associazioni assistenziali del territorio

di Monica Campani

Oggi la consegna all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Centro Residenziale Martelli di Figline Valdarno





CNA Impresa Sensibile, l’onlus di CNA, ha investito 15mila euro commissionando mascherine chirurgiche ad imprese del settore moda che si sono riconvertite provvisoriamente, durante il lockdown, in produzioni diverse e gel igienizzante ad aziende del ramo profumeria, anch’esse riconvertite per lo stesso periodo. Lo scopo è quello di aiutare le associazioni assistenziali della Città Metropolitana di Firenze che si occupano di anziani, diversamente abili, malati e persone in difficoltà e al contempo sostenere le imprese del territorio colpite dalla crisi economica innescata dalla pandemia.

Oggi la consegna di 40 litri di gel e 350 all'Asp Residenziale Martelli di Figline. “Un atto doveroso per un’associazione come CNA che, da sempre, guarda al benessere economico e sociale dei territori in cui si trova ad operare”, ha commentato Sandra Pelli, presidente di CNA Valdarno Valdisieve nel consegnare i dispositivi a Daniele Raspini, direttore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Centro Residenziale Martelli.

I presidi sono stati prodotti dalle imprese Teatro Fragranze Uniche, Biacrè, Landi Confezioni e Giuni’s Wallet.