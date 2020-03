Coronavirus, prima vittima a Montevarchi: è una donna di 93 anni. Il punto del sindaco Chiassai Martini

di Redazione

A Montevarchi sono 20 i casi di contagio finora, ancora stabili: ma si registra il primo decesso. Intanto è partito il servizio 'drive thru' per i tamponi, che si è svolto in giornata davanti al Distretto sociosanitario



Le parole del sindaco

C'è la prima vittima positiva al Coronavirus e residente nel comune di Montevarchi: si tratta di una donna di 93 anni, come ha annunciato in un video messaggio il sindaco Silvia Chiassai Martini. "I casi di tampone positivo a Montevarchi restano 20, gli stessi di ieri. Abbiamo registrato il primo decesso, purtroppo, e abbiamo ancora 3 ricoverati".

Intanto la novità è il 'drive thru'. "È partito oggi davanti al Distretto sociosanitario. Si tratta di un servizio attivato dall'Azienda sanitaria, e che prevede sia il medico di base a segnalare le persone da sottoporre a tampone, in base ai requisiti o ai sintomi riscontrati. Queste persone arrivano in auto, dalla quale non scendono, e gli operatori sanitari eseguono il tampone". Un metodo veloce per eseguire più tamponi in una stessa giornata.

Sempre oggi è partito il servizio di consegna delle mascherine sul territorio comunale, ha ricordato il sindaco: "Tanta la mobilitazione dei volontari per la distribuzione porta a porta, e ottimo anche il comportamento dei cittadini che si sono recati alle farmacie comunali".