Coronavirus, l'appello del sindaco Chiassai ai giovani: "Aiutateci, state a casa"

di Matteo Mazzierli

La prima cittadina di Montevarchi ha lanciato un appello rivolto ai più giovani in questo momento di emergenza





Un appello rivolto ai ragazzi, quello di Silvia Chiassai Martini, che ha chiesto il supporto della popolazione più giovane in questo momento difficile. Il motivo, ovviamente, è evitare il propagarsi del Covid-19 come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio.

"Non siamo in vacanza - afferma Chiassai - siamo in un momento particolare del nostro paese, vi chiedo di dimostrare la vostra maturità e di capire che in questo momento particolare, noi adulti abbiamo bisogno del vostro aiuto. State a casa e dedicatevi a ciò che preferite, sfruttando al meglio il vostro tempo. Siete il nostro futuro, potete fare la differenza."