Contributi alle famiglie con minori disabili: bando aperto fino al 30 giugno prossimo

di Redazione

I residenti possono presentare domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Cavriglia, previsto un contributo di 700 euro l’anno





Le famiglie con figli minori disabili possono richiedere un contributo pari a 700 euro l’anno: sarà possibile presentare la domanda all’Ufficio Protocollo entro il 30 giugno prossimo. È stata approvata dalla Regione Toscana la legge per la concessione di un contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori disabili.

Per ottenere il contributo occorre possedere un ISEE inferiore ai 30mila euro ed avere regolare residenza da almeno due anni (dal 1 gennaio 2019) a Cavriglia come italiani, stranieri o rifugiati. Il modulo per la richiesta è scaricabile nel sito del Comune di Cavriglia www.comune.cavriglia.ar.it nella sezione “Come fare per”. È anche possibile ritirarlo a mano presso gli uffici di Viale Principe di Piemonte 9, dove dovrà essere consegnato a seguito di compilazione di persona , o tramite raccomandata o PEC, allegando la dichiarazione ISEE e certificazione dell’handicap del figlio disabile, nonché, in caso di adozioni o affidamenti, anche il provvedimento del tribunale.