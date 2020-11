Chiassai: "Arrivano i test rapidi frutto della raccolta fondi". A breve anche una postazione drive through

di Glenda Venturini

Mille test antigenici rapidi e gratuiti, già dal 6 novembre disponibili all'Istituto Palloni. Dalla prossima settimana invece, grazie al Corpo Militare della Croce Rossa, sarà allestita una postazione drive through





Arrivano a Montevarchi i test rapidi acquistati con la somma della raccolta fondi organizzata durante la prima ondata della pandemia: 71mila euro che furono messi insieme grazie alla mobilitazione di Curva Sud, Memorie Rossoblu, Aquila Calcio e Avis. Ad annunciare le novità su questo fronte è stata il sindaco, Silvia Chiassai Martini.

"Grazie alla vostra generosità - ha detto il sindaco - abbiamo acquistato mille test antigenici rapidi. Sono test consigliati da Governo e Regione, che danno risposte in circa 15 minuti, e che sono dedicati e consigliati in particolare alle categorie fragili, agli anziani, alle famiglie che hanno i bambini in quarantena, e che possono così avere l'opportunità di individuare subito una eventuale positività".

Da venerdì 6 novembre il via ai test: "Per prenotarli - ha spiegato Chiassai - sarà possibile chiamare l'Istituto Palloni, che continua a prestare la sua opera a titolo gratuito come ha fatto per i sierologici". Si può telefonare dalle 12 alle 14 al numero 391.3779342.

Dalla prossima settimana, inoltre, arrivano anche i tamponi in drive through: "Grazie al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, saranno allestite due tende nel resede della piscina comunale di viale Matteotti. Qui si potranno fare i test rapidi dall'auto nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Per questo servizio sarà attivato nei prossimi giorni il sistema di prenotazione online".

Infine, un ulteriore spazio per i test rapidi sarà allestito in uno spazio messo a disposizione dalla Farmacia Comunale 1.