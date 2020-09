Caso palestra, polemica senza fine. Chiassai replica ancora al comune di San Giovanni

di Glenda Venturini

La presidente Chiassai Martini replica al sindaco Vadi: "Non esiste alcun progetto sulla palestra presentato dal comune di San Giovanni alla Provincia di Arezzo"





Non si ferma la polemica fra il comune di San Giovanni e la Provincia di Arezzo sul caso della palestra, mai realizzata, a servizio delle scuole superiori. Dopo le richieste della Provincia di avere indietro i soldi, il sindaco Valentina Vadi aveva spiegato che l'amministrazione aspetta ancora dall'ente provinciale una risposta sul progetto presentato. E ora è di nuovo Chiassai Martini a replicare.

"Non esiste alcun progetto sulla palestra presentato dal Comune alla Provincia – afferma – io posso dirlo con certezza mentre il Sindaco Vadi non può farlo non avendo mai partecipato a nessun incontro che ho tenuto in Provincia sulla questione, né ha mai risposto alle lettere inviate alla sua attenzione a partire dal mese di maggio scorso delegando al compito addirittura la parte tecnica. Dall’8 maggio 2020, ho richiesto proprio al Sindaco Vadi la restituzione di 540mila euro in assenza di una proposta chiara e definitiva sull’impianto, in considerazione che sono trascorsi ben 14 anni dal finanziamento incassato dal Comune per una struttura mai costruita".

"Non ho mai ricevuto nessun progetto concreto, con budget, tempistiche e piano finanziario, come invece l’ex vice Sindaco di San Giovanni si era impegnato a provvedere, ma l’ennesima proposta di sottoscrivere una nuova convenzione, dopo quella del 2006, 2009 e 2015, contenuta in una lettera del Dirigente correlata da una “bozza di studio di fattibilità” dove ubicare la struttura", precisa la Presidente della Provincia.

"Dopo 14 anni è finito il tempo dei discorsi fumosi e delle inadempienze, per rispetto proprio dell’interesse pubblico e dei cittadini. Dopo le ultime dichiarazioni mi viene il dubbio che il Sindaco Vadi non sia minimamente informata sulla vicenda, oppure, fatto ancora più inaccettabile, tenti di nascondere il grave danno arrecato alle collettività con risorse pubbliche per un’opera mai realizzata. Ho richiesto indietro oltre 500mila euro che il Comune non è stato in grado di utilizzare mentre, in assenza di una struttura sportiva, la Provincia ha continuato a pagare centinaia di migliaia di euro di affitto per gli altri spazi".

"A questo punto torno a chiedere pubblicamente dove sono queste risorse e che fine hanno fatto? Solo oggi il Sindaco di San Giovanni ha rotto il silenzio dopo le mancate risposte ai solleciti inviati. Se c’è qualcuno, quindi, che tenta di nascondere la testa sotto la sabbia non è certo la Presidente della Provincia di Arezzo che in tutti questi mesi ha soltanto preteso serietà e chiarezza. A questo punto sulla questione si pronuncerà la Corte dei Conti a cui ci siamo rivolti proprio per avere una valutazione complessiva dei fatti", conclude Chiassai Martini.