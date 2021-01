Ancora non è tornata a casa Selena, i genitori dai social: "Non smetteremo di cercarti"

di Glenda Venturini

L'ultima segnalazione della ragazza, 16 anni, arriverebbe da Bologna. La giovane è in giro con un'altra ragazza conosciuta, pare, attraverso i social network. Ma la famiglia non si arrende: "Nostra figlia è plagiata"





Si cerca ancora Selena Jennifer, scomparsa dal 14 gennaio scorso dalla casa di Reggello in cui vive con la madre. La scheda sul sito di Chi l'ha visto? spiega che ha 16 anni, occhi castani e capelli neri, e che non ha con sé né cellulare né portafogli.

All'inizio la ragazza aveva lasciato un bigliettino alla madre, spiegando che sarebbe andata forse dal padre, forse da un'amica. Poi, però, più niente. E così i familiari si sono rivolti ai Carabinieri della compagnia di Figline e alla trasmissione Chi l'ha visto?.

Una vicenda che si sta dipanando anche e sopratutto sui social. Sembra infatti che la ragazzina sia in giro per l'Italia insieme ad un'altra ragazza conosciuta tramite social network: l'ultima segnalazione sarebbe arrivata giovedì da Bologna.

"Non sono scomparsa sto bene!", avrebbe scritto Selene ieri, sulla propria bacheca facebook. Poche parole che però non bastano ai famigliari: "L'altra ragazza si spaccia per influencer e ha plagiato nostra figlia - scrive la madre in alcuni post su facebook - noi non smetteremo di cercarti", dice rivolta alla figlia.