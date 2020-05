Al via la riqualificazione dei giardini Margherita, Chiassai: "Un valore aggiunto per la zona"

di Matteo Mazzierli

Parte il progetto di recupero per i giardini Margherita. Il sindaco Silvia Chiassai Martini: "Un nuovo allestimento ludico-sportivo che rappresenta un valore aggiunto per la zona pensando ai giovani e bambini"





L’emergenza Covid non ha bloccato i progetti di recupero delle aree di Montevarchi, malgrado due mesi di lockdown. È partito, infatti, il cantiere per la riqualificazione dei Giardini Margherita”, presso il parco fluviale lungo l’Arno, che necessitava da anni di lavori di sistemazione finalizzata ad una maggiore funzionalità.

Per questo motivo l’Amministrazione Chiassai Martini ha voluto la realizzazione di una zona che offrirà: un percorso running, un'area fitness per svolgere attività ginnica all’aperto con apposite attrezzature, aree relax con panchine e parco giochi per i bambini, oltre ad una nuova illuminazione che renderà la zona anche più sicura. Il costo complessivo dell’intervento è di 90.000 euro, di cui 54.000 euro ottenuti tramite un finanziamento regionale che ha ritenuto il progetto strategico per la valorizzazione ambientale e per ricostruire la relazione tra comunità e fiume, mentre gli altri 36.000 euro sono stati impegnati direttamente dalle casse del Comune.

“Un progetto che si concretizza con l’obiettivo di rendere più fruibili le aree della nostra città attraverso un’operazione mirata di riqualificazione - commenta Chiassai - Fino dagli anni ’70, la zona dell’Arno è un punto di riferimento per lo svago e il passeggio della cittadinanza. Abbiamo scelto una soluzione che si armonizzasse il più possibile con questa finalità e con il contesto ambientale, prevedendo una prima zona dedicata alla collocazione di nuovi giochi per i bambini; mentre nell’altra sarà realizzato un circuito di 140 metri che collegherà i vari punti di accesso agli attrezzi fit- gym e alle panchine dislocate su tutta l'area. Sarà realizzato anche un percorso pedo- ciclabile che collegherà viale Matteotti alla Colonia e uno che collegherà la Colonia e via Piave garantendo sempre la piena accessibilità a tutti nel rispetto dell’abbattimento della barriere architettoniche. Per l’utilizzo dell’area anche nelle ore notturne, saranno installati altri tre nuovi punti luce."

"È un progetto che in questo momento storico, caratterizzato dagli effetti delle pandemia, diventa molto importante anche in prospettiva per l’utilizzo sempre più consigliato degli spazi esterni, mettendo al centro il benessere della persona - continua Chiassai - il cui recupero è incentrato sulle nuove opportunità di condurre stili di vita più salutari. Abbiamo lavorato in questi mesi per concretizzare le tante sollecitazioni raccolte dai cittadini che chiedevano una riqualificazione dell’area, considerata un pezzo della nostra storia e della nostra gioventù. Il nuovo allestimento ludico – sportivo, ad uso gratuito, rappresenterà un valore aggiunto per tutta la zona pensata soprattutto per i giovani e bambini che hanno dovuto sopportare mesi di isolamento sociale. Con grande grande senso di responsabilità, dobbiamo riuscire a coinvolgere nuovamente la cittadinanza per ripartire in sicurezza anche attraverso un sano svago”