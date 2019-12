Volontariato e donazione di sangue: un evento dedicato ai più giovani. Testimonianze e sensibilizzazione

di Glenda Venturini

L'iniziativa è stata voluta e organizzata dall'assessorato alle politiche giovanili e coinvolge le numerose associazioni di volontariato e di donazione di sangue e midollo attive sul territorio. Appuntamento il 28 dicembre





Una serata di festa e riflessione, per sensibilizzare soprattutto i più giovani sul tema dell'impegno nel volontariato e della donazione del sangue o midollo. Ad organizzarla il comune di Reggello, che l'ha voluta fortemente, come spiega l'assessore alle politiche giovanili Piero Giunti: "Sensibilizzare le persone , ma soprattutto i giovani, che diventare donatori di sangue e midollo e dedicare tempo nel volontariato non ci fa più buoni, ci rende persone migliori! È per questo che abbiamo ritenuto importante organizzare una serata per trasmettere questo messaggio ai tutti i cittadini, soprattutto ai giovani!".

L'appuntamento è per sabato 28 dicembre, con un evento rivolto a tutta la cittadinanza, ma specialmente ai giovani. Presso il Circolo ACLI di Cancelli l'Assessorato alle Politiche Giovanili ha organizzato infatti, grazie alla collaborazione con il Circolo stesso, "A Natale siamo tutti più buoni...ma il resto dell'anno?". La serata inizierà alle ore 19 con un apericena per poi proseguire dalle 20:30 con la condivisione delle testimonianze di Associazioni e volontari.

E sono tante le associazioni coinvolte: porteranno una loro testimonianza alcuni medici e giovani volontari della Croce Azzurra di Reggello, Fratres, Avis, e della Confraternita delle Misericordie. A seguire la festa continuerà con un giovane talento del territorio reggellese, Edoardo Baldini e la sua "Marge Band", che accompagnerà la serata con ottima musica.