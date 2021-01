Si allontana dalla sua casa di Reggello e non dà più notizie di sé: ricerche in corso per una 16enne

di Glenda Venturini

La ragazza si chiama Selene Jennifer, i familiari si sono rivolti ai Carabinieri e anche alla trasmissione Chi l'ha visto?, che ha pubblicato la scheda sul sito





È scomparsa da casa dallo scorso 14 gennaio: si tratta di una sedicenne, di nome Selena Jennifer, per la cui scomparsa la madre si è rivolta ai Carabinieri della Compagnia di Figline presentando denuncia di scomparsa, e anche alla trasmissione Chi l'ha visto?, che sul sito (a questo link) ha pubblicato la scheda della scomparsa.

La ragazza vive con la madre a Reggello, e il 14 gennaio sarebbe uscita avvisando che sarebbe rimasta fuori casa un paio di giorni. Invece non è ancora tornata. Secondo quanto è possibile sapere al momento, la ragazza starebbe girando per la Toscana con un'amica, ma le due userebbero nomi falsi per registrarsi nei luoghi in cui passano la notte. Da qui la difficoltà di rintracciarle.