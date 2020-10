Seconda giornata all'insegna del segno "X" per le valdarnesi di Eccellenza

di Michele Bossini

Solo un punto per le due valdarnesi, entrambe impegnate in casa





Seconda giornata caratterizzata da due pareggi per le valdarnesi di Eccellenza, che in casa non sono riuscite a prevalere.

Fra Valdarno Football Club e Porta Romana è finita 1-1, per una una partita che ha avuto tre volti: per quasi tutto il primo tempo è stata la squadra di casa ad avere in mano il pallino del gioco, fra la la fine del primo tempo e buona parte della ripresa a fare le cose migliori è stato il Porta Romana, nel finale il forcing del Valdarno Football Club che avrebbe meritato maggior fortuna. Le due reti sono state segnate nella ripresa: a passera in vantaggio il Porta Romana al 16' con Bartolini, al 37' il gol del pareggio firmato da Fioravanti.

Solo un pareggio a reti bianche per il Terranuova Traiana, che non è riuscito a segnare contro un Firenze Ovest ben messo in campo e deciso ad uscire non a mani vuote dal "Mario Matteini". Una grossa recriminazione per un un episodio al 17' del primo tempo, quando Sacconi si è fatto parare un calcio di rigore che era stato concesso dal direttore di gara per un tocco di mano in area da parte di un giocatore ospite.