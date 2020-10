"Posti tutti occupati, gente stipata nei vagoni": pendolari preoccupati per gli assembramenti sul regionale

di Glenda Venturini

Le segnalazioni dei pendolari, lavoratori e studenti che ogni mattina partono dal Valdarno destinazione Arezzo, riguardano in particolare il treno Jazz 6653, particolarmente affollato





"Affollamento c'è sempre stato ma ora, con una pandemia in corso, qui le regole di sicurezza non vengono proprio rispettate": sono diverse le segnalazioni che arrivano dai pendolari del Valdarno sulle condizioni di viaggio a bordo di un treno regionale del mattino, per la precisione il Jazz 6653 che dalle stazioni del Valdarno procede in direzione di Arezzo.

Studenti e lavoratori che ogni mattina devono raggiungere Arezzo segnalano situazioni di rischio contagio: "I posti sono sempre occupati e le persone assembrate anche in piedi, distanziamento pari a zero, e qualcuno viaggia anche senza mascherina. Chi dovrebbe controllare?".