Positivo al Covid-19 il sindaco di Terranuova, Sergio Chienni

di Glenda Venturini

Lo ha annunciato lui stesso sulla propria pagina facebook. Chienni si trovava già in isolamento da alcuni giorni





Il sindaco di Terranuova, Sergio Chienni, è positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso un post sulla sua pagina facebbok, in cui spiega di essere già in isolamento da alcuni giorni perché con febbre.

"Nella notte tra domenica e lunedì - racconta Chienni - mi sono svegliato con un po’ di febbre, mi sono messo in isolamento, ho fatto il tampone e oggi ho avuto il risultato di positività. Non me lo aspettavo perché sono stato scrupoloso e ho sempre rispettato le regole, ma il virus mi ha colpito lo stesso. Ho la febbre, ma a parte questo ad ora non ho altri sintomi. Mi auguro che tutto proceda per il meglio e ringrazio ancora una volta USCA per il servizio svolto verso tutti".

"Continuerò a lavorare da casa per rispondere a necessità e bisogni di questi giorni", ha concluso Sergio Chienni.