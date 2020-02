Opere pubbliche: al via i lavori per il ripristino delle frane sulle strade comunali di Campogialli e Monticello

di Monica Campani

Sui lavori il vicesindaco di Terranuova, Mauro Di Ponte, incontra i cittadini





Inizieranno lunedì 17 febbraio i lavori per il ripristino della frana sulla strada comunale di Campogialli. Gli interventi sono stati illustrati agli abitanti della frazione da Sindaco e Giunta durante un incontro pubblico. Dal 24 febbraio, poi, sarà avviato anche un cantiere sulla strada comunale di Monticello, sempre finalizzato al ripristino di frane. Anche in questo caso sarà organizzato un incontro con la cittadinanza per la descrizione dell’opera.

“Si tratta di due interventi onerosi che complessivamente ammontano a 200 mila euro - spiega il vicesindaco Mauro Di Ponte - Su entrambe le strade comunale, in concomitanza delle aree interessate dalle frane verrà costruita una palificata in calcestruzzo legata da una trave in testa e da una nuova soletta stradale che servirà a mettere in sicurezza il versante di frana. Si procederà poi con il ripristino del manto bituminoso e della barriera stradale”.

La somma urgenza che ha caratterizzato buona parte degli interventi su frane a Terranuova, in conseguenza alle copiose piogge verificatesi negli ultimi anni, ha comportato una spesa complessiva di 600 mila Euro.

“Compatibilmente con le risorse a disposizione e con quelle messe a bilancio, l’impegno della nostra Amministrazione è quello di rispondere in maniera celere e puntuale, garantendo un rapido recupero della sicurezza stradale, agli eventi calamitosi che hanno messo a dura prova il tessuto idrogeologico di alcune delle nostre strade”, conclude il vicesindaco Mauro Di Ponte.