Nuovo scuolabus entrato in servizio per gli studenti del territorio comunale

di Glenda Venturini

Il nuovo mezzo ha sostituito uno di quelli vecchi della flotta del comune di Castelfranco Piandiscò





Un nuovo scuolabus è entrato in servizio a Castelfranco Piandiscò: il sistema di trasporto scolastico si rinnova con la sostituzione di un mezzo tra quelli a disposizione per migliorare il servizio agli studenti del territorio. Un servizio che, in questo anno scolastico, è stato organizzato in conformità alle linee guida emanate del governo riguardanti le misure anticontagio, e tenendo conto anche dai lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Castelfranco di Sopra che hanno comportato l'attivazione di un servizio navetta per il trasferimento dei bambini nelle sedi provvisorie.

“Un miglioramento funzionale - ha commentato l'assessore all'istruzione Angela Fortunato - per venire incontro alle esigenze dei bambini e delle famiglie, che devono avere la garanzia della sicurezza dei propri figli durante le tratte che li porteranno dalle loro case alle proprie aule. Specifichiamo che quest’anno, a causa dell’epidemia in corso, è stato stipulato un patto di corresponsabilità con le famiglie per salvaguardare la salute collettiva ed evitare contagi durante gli spostamenti con il sistema di trasporto scolastico comunale”.