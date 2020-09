Morto Lorenzo Parigi: lo piangono il mondo dell'imprenditoria e dello sport

di Monica Campani

Il decesso all'ospedale Le Scotte di Siena dove era ricoverato per problemi cardiaci





E' deceduto all'ospedale Le Scotte di Siena, dove era ricoverato per problemi cardiaci, Lorenzo Parigi, imprenditore di Montevarchi ed ex dirigente del Montevarchi calcio. 83 anni, titolare della Parigi profumeria, azienda leader nel settore, Lorenzo Parigi è stato anche per molti anni presidente della Concommercio di Montevarchi.

Parigi è stato legato anche al Montevarchi calcio di cui è stato dirigente e presidente. La società oggi ha espresso la zvicinanza alla famiglia.

Il Valdarno e Montevarchi perdono un imprenditore e uno sportivo di tutto rispetto.