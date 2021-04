ll Piandiscò Valdarninsieme schiaccia il Bulletta

di Michele Bossini

Per le valdarnesi vittoria per 3-0 in scioltezza



Foto dalla pagina facebook del Piandiscò Valdarninsiem

Un buon Piandiscò Valdarninsieme ha battuto per 3-0 e senza particolari problemi il Bulletta Castelnuovo Berardenga, avversario sempre ostico e che non aveva niente da perdere. Abbastanza eloquenti i parziali dei tre set, terminati 25-15, 25-20 e 25-15.

