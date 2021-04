Valentino, Benini: "Accelerare i tempi per la ricostruzione". Si cerca un capannone per la produzione

di Matteo Mazzierli

Il primo cittadino ha assicurato di star cercando di accelerare i tempi per procedere alla ricostruzione della fabbrica di Valentino, nel frattempo si cerca un capannone industriale che ospiti la produzione





Sono già partiti i procedimenti per reperire nuovi spazi in cui portare la produzione della fabbrica di Valentino a Levane, rasa al suolo dalle fiamme durante la notte del 2 aprile. A farlo sapere è stato il sindaco di Bucine, Nicola Benini, che ha assicurato di star cercando di accelerare i tempi per procedere alla ricostruzione della struttura.

"Ieri ho avuto modo di parlare con il comando dei Vigili del Fuoco - ha detto Benini - primo per ringraziarli per il loro intervento tempestivo e con grande dispiegamento di mezzi e di forze. Grazie a loro l’incendio è stato contenuto e non si è propagato alle fabbriche vicine, il che sarebbe stato veramente un dramma. Secondariamente ho anche chiesto se potevano, nei limiti del possibile, accelerare i tempi delle verifiche nel determinare le cause dell’incendio così da avere il prima possibile a disposizione quello che resta del capannone e dare modo alla proprietà di procedere alla ricostruzione nel minor tempo possibile."

"Nel frattempo insieme all’azienda stiamo cercando una soluzione nel territorio - informa il primo cittadino - nello specifico un capannone disponibile per riattivare il prima possibile la produzione. Questo sia nell’interesse dell’azienda, che non deve perdere le commesse, e anche nell’interesse dei 160 lavoratori che per ora hanno avuto la cassa integrazione, ma se riusciamo a rimettere in sesto velocemente l’attività sarebbe un grosso risultato e anche un grosso segnale per tutto il territorio. Ringrazio l’azienda che sta lavorando in questo senso e vi assicuro che tutti stiamo collaborando per trovare il prima possibile la soluzione."