I sentieri di Vallombrosa, mille anni e più di storia nella guida del raggruppamento Carabinieri Biodiversità

di Matteo Mazzierli

Si parla di passato, ma anche di futuro nella guida ai sentieri di Vallombrosa realizzata dal raggruppamento Carabinieri Biodiversità per scoprire gli oltre 1200 ettari di natura della riserva naturale





Non solo una compagnia lungo i numerosi itinerari della riserva naturale di Vallombrosa, ma anche un punto di vista sul passato e sul futuro della foresta. La guida ai sentieri di Vallombrosa ha lo scopo di far riflettere i suoi lettori sul rispetto e toccare con mano un luogo naturalistico essenziale.

L'opera è stata realizzata dal raggruppamento Carabinieri Biodiversità ed è suddivisa in quattro itinerari: questi ultimi sono legati tra loro da una lunga linea del tempo che parte dall'arrivo di San Giovanni Gualberto fino ad oggi e si proietta oltre. Un periodo lunghissimo che ha visto la foresta cambiare forma e sostanza, tuttavia la storia, nella guida, viene usata come insegnamento per camminare verso il futuro.

Foto di Giacomo Maria Pivi

"Il rispetto di un territorio - scrive la guida - passa infatti necessariamente per la conoscenza e la percezione delle dinamiche che lo caratterizzano. La nostra speranza è che questa guida vi aiuti a conoscere meglio Vallombrosa."

Qui la guida ai sentieri di Vallombrosa "Mille anni e più di storia". Si sono occupati dei testi Giovanni Susini e Matteo Mazzoni; progetto grafico di Matteo Mazzoni; fotografie di Giacomo Maria Pivi; con la collaborazione di Giovanni Galipò, Duccio Baldassini e Giuliano Savelli.