I doni 'sospesi' della Befana grazie alla Croce Rossa Italiana e alla generosità dei cittadini

di Glenda Venturini

L'iniziativa permetterà di consegnare doni alle famiglie in maggiori difficoltà economiche. Il Sindaco Chiassai Martini: "Un gioco 'sospeso' per i bambini grazie alla Befana della Croce Rossa Italiana"





È arrivata anche a Montevarchi l'iniziativa della Croce Rossa Italiana del 'dono sospeso': grazie a questa opportunità, i cittadini hanno potuto acquistare doni e lasciarli nei negozi per le famiglie in maggiori difficoltà. In occasione dell'Epifania, la CRI ha raccolto i doni e si è occupata della distribuzione.

"La macchina della generosità non si ferma- ha commentato il Sindaco Chiassai Martini - i bambini di Montevarchi potranno ricevere oggi un regalo della Befana, un nuovo gioco "sospeso" donato da altri cittadini, grazie all'iniziativa della Croce Rossa Italiana che riempirà di gioia e di sorrisi questa Festa. Ringrazio quindi la Croce Rossa Italiana per la sensibilità dimostrata che, in questo periodo, riscalda ancora di più i cuori e l'animo".

"Abbiamo stretto con loro una forte collaborazione che va avanti ormai da diversi mesi - ha proseguito Chiassai - con l'effettuazione, da parte dei medici e delle infermiere volontarie, di migliaia di test sierologici e di tamponi rapidi ai ragazzi delle scuole e ai cittadini. Un'esperienza straordinaria che ha trasformato questa sinergia in un esempio unico e concreto di cosa significhi mettersi al servizio della comunità. È stato un anno difficile per tutti che ha modificato il nostro stile di vita, la socialità e che ci ha visto impegnati ogni giorno a supporto di tante esigenze della popolazione e di coloro che, a causa della pandemia da Covid-19, si sono riscoperti anche più fragili e vulnerabili di prima. La solidarietà della comunità non arretra di un millimetro e continua a manifestarsi in più forme per aiutare anche chi ha più bisogno"