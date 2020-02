Due pareggi e una sconfitta per le valdarnesi di Eccellenza

di Michele Bossini

Ottava giornata di ritorno senza sorrisi nel massimo campionato regionale





L'ottava giornate di ritorno per le valdarnesi di Eccellenza si è chiusa con due pareggi e una sconfitta.

Il Valdarno Football Club torna da Anghiari con un pareggio, frutto di uno 0-0, per un punto che serve poco sia ai valdarnesi che ai padroni di casa della Baldaccio se non a ricordare che per centrare la salvezza diretta ci sarà da lottare fino all'ultima giornata.

Pareggio a reti bianche per il Terranuova Traiana in casa dell'Antella, con le due squadre che si sono spartite la posta muovendo la loro classifica. Sconfitta casalinga per la Rignanese, superata 0-2 dalla Colligiana (entrambe le reti nella ripresa).