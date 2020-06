Covid-19, un nuovo caso positivo a Montevarchi. È una donna ricoverata al San Donato di Arezzo

di Matteo Mazzierli

I dati della Asl Toscana Sud Est registrano un nuovo caso positivo al Coronavirus in Valdarno aretino: si tratta di una donna di Montevarchi di 35 anni, al settimo mese di gravidanza, ricoverata presso l'ospedale San Donato di Arezzo.

Al momento la Asl Toscana Sud Est ha in carico un totale di 37 casi, di cui 22 persone in isolamento domiciliare, 8 in ospedale, 1 in RSA, 6 ricoverati extra Asl.

Nessuna nuova guarigione per la giornata odierna, i guariti rimangono fermi a 1356.

Dalle 14 del 19 giugno alle 14 del 20 giugno sono stati effettuati 708 tamponi.