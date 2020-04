Covid-19, la situazione epidemiologica in Valdarno finora. I numeri in dettaglio

di Matteo Mazzierli

Il punto della situazione Coronavirus in Valdarno con i numeri di contagiati e deceduti, Comune per Comune





Sono 221 i contagiati totali in tutto il Valdarno, aretino e fiorentino: 15 i morti finora. Questi i dati emersi per i Comuni del Valdarno riguardo al contagio da Covid-19.

Il Comune di Bucine, tristemente noto per l'alto numero di contagiati all'interno della RSA Fabbri Bicoli, registra un totale di 31 contagi tra i residenti. 8 sono i deceduti: si tratta di pazienti della struttura sanitaria e non residenti del Comune di Bucine ma in altri territori, ad eccezione di una donna di 83 anni e di un uomo di 95 anni.

Castelfranco Piandiscò ha registrato 12 casi positivi, di cui gli ultimi due sono operatori sanitari. I deceduti attualmente sono 4.

Per quanto riguarda Cavriglia il Comune ha raggiunto i 10 casi. Si registra, invece, un solo decesso: si tratta di un cittadino di Cavriglia di 81 anni ospite della casa di riposo di Bucine.

Sono, invece, 16 i contagiati di Figline Incisa. Una morte: si tratta di una donna di 64 anni, residente al Porcellino.

A Laterina Pergine il numero totale è di 13 contagiati con l'ultimo caso segnalato dal sindaco Neri il 31 marzo. Non si registrano, invece, decessi per il Comune.

Per il Comune di Loro si registrano 10 casi positivi, con nessun decesso, come riportato dai report giornalieri dell'amministrazione.

È il Comune di Montevarchi, per ora, quello con il più alto numero di contagi. Sono 55 per ora, tra cui alcuni degenti e operatori della Asp; 2, invece i decessi, sono un uomo di 79 anni e una donna di 91.

Per quanto riguarda Reggello sono 15 i casi di positività, con quattro casi emersi negli ultimi due giorni e comunicati dal sindaco Benucci, mentre sarebbero 3 i deceduti per il Comune.

Rignano ha, ad oggi, il più basso numero di contagiati, sono 8 in tutto; sul fronte deceduti, invece, è venuta a mancare, a causa del Coronavirus, una donna di 85 anni.

A San Giovanni i contagiati sono 33. Negativi tutti i tamponi su personale e degenti della casa di riposo. Al momento c'è un solo deceduto, un uomo di 95 anni ospite della RSA di Bucine.

Infine Terranuova ha un totale di 18 positività. Al momento non si registra nessun decesso nel Comune.