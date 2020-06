Covid-19, giornata senza nuovi casi postivi in Valdarno aretino e fiorentino

di Monica Campani

I dati della Asl Toscana sud est e della Asl Toscana centro





I dati della Asl Toscana sud est non registrano nuovi casi positivi al coronaviorus in Valdarno aretino. Non ci sono guariti.

I dati dei guariti

Dalle 14 del 31 maggio alle 14 del 1 giugno sono stati effettuati 327 tamponi nessuno dei quali positivo.

Anche in Valdarno fiorentino la Asl Toscana centro non registra nuovi casi.