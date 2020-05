Covid-19, Fase 2, il punto della situazione e l'appello del sindaco Cacioli

di Monica Campani

Il punto sull'emergenza. Si riaprono i cantieri per alcuni lavori sul territorio. Il sostegno dell'Amministrazione comunale alle famiglie e alle attività produttive





Il sindaco di Castelfranco Piandiscò fa il punto sulla situazione legata all'emergenza sanitaria e lancia un appello ai cittadini per l'apertura della Fase 2. Attenzione anche sui lavori che stanno per ripartire.

Nel Comune di Castelfranco Piandiscò sono al momento 4 le guarigioni e 3 i nuovi casi positivi provenienti da ambienti di lavoro.

Si riaprono i cantieri per i lavori in piazza Vittorio Emanuele a Castelfranco di Sopra, per le asfaltature nei tre centri principali, per i lavori agli spogliatoi del centro sportivo di Faella, nel centro sportivo a Vaggio e nella ex Filarmonica di Pian di Scó. Per quanto riguarda poi le progettazioni il sindaco annuncia l'approvazione della variante per la nuova viabilità di Vaggio, la progettazione delle verifiche statiche e sismiche nelle scuole e al Teatro Capodaglio, la verifica della variante urbanistica e della rotonda a Faella.

Infine il sostegno per l’emergenza con una nuova distribuzione dei buoni spesa, con l'aiuto alle attività produttive e alle famiglie.