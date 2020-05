Covid-19, Asp, vanno avanti le indagini dopo gli esposti. Il sindaco: "Mi auguro che tutto proceda in tempi celeri"

di Monica Campani

Il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini annuncia di aver consegnato tutti gli atti amministrativi alla Procura





Vanno avanti e anzi entrano adesso nel vivo le indagini sulla situaziona venutasi a creare alla Asp di Montevarchi con il Covid-19. La prima a presentare un esposto per appurare come si sono svolti i fatti legati ai 20 morti, di cui 18 per coronavirus, e ai tanti contagi tra i degenti e gli operatori sanitari, è stato il sindaco Silvia Chiassai Martini.

E oggi il sindaco di Montevarchi annuncia di aver consegnato alla Procura, in seguito a quell'esposto, tutta la documentazione in suo possesso.

"Spero che questo permetta di fare chiarezza e di accertare le responsabilità, se ci sono, per un senso di giustizia verso ogni anziano vittima del Covid 19 e verso le famiglie. SMi auguro che questo percorso proceda in tempi celeri".