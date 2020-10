Covid-19, 44 in provincia di Arezzo: 12 in Valdarno aretino

di Monica Campani

I dati della Asl Toscana sud est





Sono 44 le persone risultate positive al coronavirus in tutta la provincia di Arezzo, secondo i dati della Asl Toscana sud est: 12 in Valdarno aretino.

Laterina Pergine Valdarno, 5 i positivi tutti in isolamento domiciliare e contatti di altri casi: si tratta di un neonato, di due bambini di 3 anni e 7 anni, di una donna di 24 anni, asintomatica e di un uomo di 55 anni, sintomatico.

Montevarchi, 6 i positivi tutti già in isolamento domiciliare in quanto contatti di casi: due bambini di 8 e 2 anni, una ragazza di 19 anni, tre donne di 51, 72 e 61 anni, quest'ultima asintomatica.

San Giovanni Valdarno, un uomo di 83 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

"Il Dipartimento di Prevenzione ha evidenziato 61 contatti per i casi di Arezzo. Al momento nella Asl Toscana sud est 3.557 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 974. Ci sono 28 ricoverati presso le Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.359 tamponi".