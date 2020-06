Covid, deceduta una 90enne di Terranuova. Nessun nuovo caso in Valdarno

di Monica Campani

I dati della ASL Toscana sud est





3 nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Arezzo di 1, 30 e 36 anni. Contatti di casi già noti, asintomatici, attualmente al domicilio. Nessuno in Valdarno.

Purtroppo è, invece, deceduta una donna di 90 anni ricoverata presso il San Donato di Arezzo residente nel Comune di Terranuova.

Nella Asl Toscana sud est vi sono in totale 42 casi in carico, di cui 23 persone in isolamento domiciliare, 10 in Ospedale, 4 in RSA, 5 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.359. Dalle 14.00 del 27 alle 14.00 del 28 giugno sono stati effettuati 542 tamponi.